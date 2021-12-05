Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan lig itirafı
Halil Dervişoğlu, "2-2 sonrası diyecek çok şey yok. Bunun telafisi yok. Üzgünüz" dedi.
Galatasaray, sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı. Sarı-kırmızılıların ilk golünü Halil Dervişoğlu kaydetti. Genç futbolcu maçtan sonra açıklama yaptı.
Halil Dervişoğlu, "Diyecek çok şey yok. Bunun telafisi yok. Üzgünüz. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz" dedi.
Sarı-kırmızılı forvet, şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Biz elimizden geleni veriyoruz. Arada büyük puan farkı oldu. Biz önce kendimize konsantre olmalıyız. Ondan sonra ne olursa olsun" yorumunu yaptı.
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