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Galatasaraylı Jankat Yılmaz'dan özeleştiri!

Galatasaraylı Jankat Yılmaz'dan özeleştiri!

27.07.2026 23:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Jankat Yılmaz'dan özeleştiri!

Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, 3-0 kaybettikleri Venezia maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Galatasaray'ın Venezia'ya 3-0 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Jankat Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç file bekçisi, "Her maç benim için önemli. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geliştirilmesi gereken işler var. Özellikle oyun kurulumunda acele ettim, takım arkadaşlarımla anlaşamadım. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bugün kaybettik ama lige hazırlık için önümüzde süre var" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEM GEREKİYOR"

Mental olarak her zaman hazır olması gerektiğini vurgulayan Jankat Yılmaz, "Mental olarak her zaman kendimi hazır tutmalıyım. Kendimi geliştirmem gereken yerler var. Şimdi maçı izleyeceğim. Hatalarımdan ders çıkarıp, çok daha iyisini yapmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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