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Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti!

Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti!

17.09.2026 00:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti!

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Forlan, Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kadroya davet etti.
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Uruguay Milli Futbol Takımı, 26 kişilik kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Diego Forlan, açıklanan listede Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya da yer verdi.

Uruguay'ın Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosu şöyle;

Santiago Mele, Christopher Fiermarin, Thiago Cardozo, Guillermo Varela, Martin Mendez, Santiago Mourino, Sebastian Caceres, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Juan Rodriguez, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria, Joaquin Piquerez, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta, Martin Satriano, Federico Vinas, Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez.

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2025'TE DAVET ALMIŞTI

Torreira, son olarak Haziran 2025'te milli takıma davet edilmişti ancak oynanan iki karşılaşmada da süre alamamıştı.

Torreira'nun milli takımda forma giydiği son maç ise Eylül 2022'deki İran karşılaşmasıydı.

İlgili Konular: #galatasaray #uruguay #Lucas Torreira #Diego Forlan

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