Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Nantes'e imza atacak

19 Temmuz 2022 Salı, 13:10

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor.

Fransız ekibi Nantes, Galatasaray’ın ardından Mısırlı oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Anlaşmada yaklaşık 6 milyon Euro’luk isteğe bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Mısırlı futbolcunun bugün kamptan ayrılarak sağlık kontrolü için Fransa’ya gitmesi bekleniyor.

58 MAÇTA 17 GOL ATTI

Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.