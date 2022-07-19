Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Nantes'e imza atacak
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Nantes kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor.
Fransız ekibi Nantes, Galatasaray’ın ardından Mısırlı oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Anlaşmada yaklaşık 6 milyon Euro’luk isteğe bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Mısırlı futbolcunun bugün kamptan ayrılarak sağlık kontrolü için Fransa’ya gitmesi bekleniyor.
58 MAÇTA 17 GOL ATTI
Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
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