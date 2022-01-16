Galatasaraylı Patrick van Aanholt özür diledi!
Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Patrick van Aanholt, Hatayspor mağlubiyeti sonrası konuştu.
Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olan Galatasaray mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.
Galatasaray 1-0 öndeyken penaltı kaçıran Hollandalı savunma oyuncusu Patrick van Aanholt özür diledi.
'ÖZÜR DİLİYORUM'
Karşılaşmanın ardından konuşan Aanholt, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Penaltıyı kaçırmam, oyunun kilit noktası oldu. Bunun için herkesten özür diliyorum. Biz Galatasaray'ız. Takım arkadaşlarımla kendi aramızda konuşuyoruz ama şu anda şans bizim yanımızda değil. Bunun dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kasımpaşa maçından 3 puan almak istiyoruz." dedi.
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