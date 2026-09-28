Galatasaraylı Rafael Leao'dan Türkiye açıklaması: 'Süper Lig beni şaşırttı'

Portekiz'in Norveç'i yendiği maçın ardından Rafael Leao, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu şaşkınlığını gizlemedi.
"SÜPER LİG BENİ ŞAŞIRTTI"
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leao, Süper Lig'i değerlendirdi.
Portekizli oyuncu, "Süper Lig beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var" dedi.
"GALATASARAY'A ÇABUK ADAPTE OLDUM"
Galatasaray'a transfer sürecini anlatan deneyimli isim, “Galatasaray'ın bana zaten aylardır süren bir ilgisi vardı. Beni çok istediler ve çok iyi bir sportif proje sundular. Çabuk adapte oldum; takım, teknik direktör ve oyuncular harika” diye konuştu.
Milli aranın ardından Galatasaray'da kritik maçlarını çıkacaklarını ifade eden Rafael Leao beklentisinin yüksek olduğunu ifade etti.
"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"
27 yaşındaki futbolcu, “Bence bu yıl olağanüstü bir şey yapabiliriz, o da beşinci şampiyonluğu kazanmak. Milli takım dönüşünde Galatasaray için önemli bir haftamız olacak. Galatasaray'da mutluyum ve harika şeyler yapmayı umuyorum” dedi.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'da 4 maça çıkan Leao, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.