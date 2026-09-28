Galatasaraylı Rafael Leao'dan Türkiye açıklaması: 'Süper Lig beni şaşırttı'

Portekizli oyuncu, " Süper Lig beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var " dedi.

"GALATASARAY'A ÇABUK ADAPTE OLDUM"

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan deneyimli isim, “Galatasaray'ın bana zaten aylardır süren bir ilgisi vardı. Beni çok istediler ve çok iyi bir sportif proje sundular. Çabuk adapte oldum; takım, teknik direktör ve oyuncular harika” diye konuştu.

Milli aranın ardından Galatasaray'da kritik maçlarını çıkacaklarını ifade eden Rafael Leao beklentisinin yüksek olduğunu ifade etti.