Galatasaraylı Rafael Leao'nun avukatı transferin perde arkasını anlattı!

Rafael Leao'nun avukatı Antonio Leo, Portekizli futbolcunun Milan'dan Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı.

Leo, kararlarını transfer döneminin sonunda vermeyi baştan planladıklarını söyledi.

"TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE..."

Sportitalia'nın düzenlediği çalıştayda konuşan Antonio Leo, Leao'nun transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür görüşmelerde en önemli şey bir planınızın olmasıdır. Bizim planımız, Galatasaray ya da başka bir takım fark etmeksizin, kararımızı transfer döneminin sonunda vermekti. Sürece dahil olan tüm taraflar bu isteğimizden haberdardı.

Bu nedenle en başından beri, fırsatları da değerlendirmek dahil çeşitli sebeplerle kararımızın transfer döneminin sonunda geleceğini söylemiştik. Transferin son günlerinde her şeyin olabileceğini biliyorsunuz."

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da 4 maça çıkan Leao, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.