Galatasaraylı Roland Sallai'den gelecek açıklaması: 'Burada yapmam gerekenler var'

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin basınından Nemzeti'ye açıklamalarda bulundu.

Sallai'nin açıklamaları şu şekilde:

-Geçen sezonun sonunda Galatasaray ile bir kez daha şampiyon olduğunuzdan bu yana röportaj vermemiştiniz. Görüntüleri izledik, stadyumda Macaristan bayrağıyla kutlama yaptınız. Bu kutlama unutulmaz mıydı?

"Geçen seneye kıyasla daha sadece geçse de harika bir duyguydu. Bu sefer stadyumda kutlama yaptık, söylemeye gerek yok, stadyum doluydu, hatta bence içeride resmi olarak izin verilenden daha fazla kişi vardı. Unutulmaz bir deneyimdi, takımla birlikte bu tür anları olabildiğince çok yaşamak ve olabildiğince çok kupa kazanmak istiyorum."

2025'TEKİ KUTLAMA İLE KIYAS YAPTI

-Eğer bu kutlama sadeyse, geçen seneki nasıl olmuş olabilir?

"Açık otobüsle İstanbul'un her yerini dolaştık. Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktu, her yerde sokaklarda taraftarlar duruyordu, hatta trafik direklerine bile çıkmışlardı. Ardından bir gemiye bindik ve normalde dev konserlerin düzenlendiği o devasa açık hava sahnesine doğru gittik. Bildiğim kadarıyla neredeyse bir buçuk milyon kişi bizimle birlikte kutlama yapıyordu, bu kadar büyük bir kalabalığın önünde sahneye çıkmak zorunda kaldık."

-Kariyerinizdeki üçüncü şampiyonluğu yaşadınız. Madalyaları nerede saklıyorsunuz?

"Onları bir kenara koydum, şimdilik özel bir yerleri yok. Kariyerim boyunca mümkün olduğunca çok madalya almak istiyorum, sonra kariyerimi bitirdiğimde onlara layık bir yer bulacağım."

"SONLARA DOĞRU BİRAZ YORULDUM AMA..."

-Uzun süren sezon, iki milli maçla devam etti. Finlandiya maçında sahadayınız ancak Kazakistan maçında sakatlığınız nedeniyle oynamadınız ve kamptan ayrıldınız. O zamandan bu yana her şey yolunda mı?

"Neyse ki ciddi bir sorun yoktu, daha çok tedbir amaçlı olarak ikinci maçta oynamadık, riske girmek istemedik. Milli takım teknik direktörü Rossi de bunu doğru buldu."

-Geçen sezon milli takım maçları da dahil olmak üzere neredeyse altmış maça çıktınız. Vücudunuz artık "Yeter" dedi mi?

"Yoğun ve uzun bir sezondu, çok fazla maç vardı. Bazen bir maç daha bitmeden bir sonraki başlıyor gibi hissediyordum. Bunu kesinlikle şikayet olarak söylemiyorum çünkü bu kadar çok maç oynayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Belki de bu, kariyerimdeki en hareketli dönemdi. Sonlara doğru biraz yoruldum ama milli takım formasıyla sahaya çıkmak her zaman güzel bir duygu, o anlarda insan yorgunluğunu bir kenara bırakıyor."

DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

-Dinlenmek ve enerji toplamak için ne kadar zamanınız oldu?

"Bu sefer normalden daha uzun bir dinlenme süresine sahip oldum, yaklaşık bir ay. Ancak bu, yaklaşık iki haftalık tam dinlenme anlamına geliyor; ondan sonra kulübüme mümkün olan en iyi durumda dönebilmek için bireysel programlarıma ve antrenmanlara başlamam gerekiyordu."

-Galatasaray'ın soyunma odası adeta bir mini Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilir. Dünya Kupası'nda takım arkadaşlarından 11'i Dünya Kupası'ndaydı. Onların performansını izlediniz mi?

"Heyecan verici bir Dünya Kupası'ydı. Maçları gerçekten çok beğendim. Türk Milli Takımı'nı ve diğer takım arkadaşlarımı destekledim. Dünya Kupası'nda oynayanlar daha sonra bize katıldı."

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

-Türk Milli Takımı'nın hayal kırıklığı yaratan performansı ülkeyi nasıl etkiledi?

"Türkler inanılmaz derecede şanssız bir turnuva geçirdiler. Hiç de geri planda kalmadılar, özellikle iki maçta rakiplerinden daha iyi futbol sergilediler. İlk maçta Avustralya inanılmaz bir şansla kazandı, Paraguay maçında da durum aynıydı. Hatırladığım kadarıyla bu iki maçta rakiplerinden daha fazla şut attılar ama yine de gol atmayı başaramadılar."

-Hazırlık döneminde teknik direktör Okan Buruk ile ayrı bir görüşme yapıp sağ bek olarak size hala güvenip güvenmediğini öğrenecek misiniz, yoksa bu zaten belli mi?

"Bunun ayrı bir konu olarak ele alınması gerektiğini sanmıyorum. Önceki sezonlar, hangi pozisyonda oynayabileceğimi gayet net bir şekilde gösterdi. Benim için en önemli şey sahada olmak. Kendi oyunum açısından bakıldığında, rakip kaleye olabildiğince yakın oynamak daha iyi olur; kendimi rahat hissettiğim yer orası ancak kulüp ve teknik ekip beni bu pozisyonda istiyorsa, sağ bek olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

-Galatasaray dünya çapında popüler bir kulüp ancak şu soru akla geliyor; 29 yaşında, belki de kariyerinin en iyi döneminde, bundan daha yükseğe çıkabilir misin?

"Ben mükemmeliyetçiyim, her gün gelişmek ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Gerisini zaman gösterecek. Şu anda öncelikle Galatasaray'a odaklanıyorum. Sözleşmem 2028 yılına kadar devam ediyor. Burada yapmam gerekenler var, bunu göz önünde bulunduruyorum. Takımla birlikte yeni kupalar kazanmak güzel olur."

47 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.