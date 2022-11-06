Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a mesaj

06 Kasım 2022 Pazar, 09:53

Derbide Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Galatasaraylılar, maçı locadan takip eden Jorge Jesus'a seslendi.

Maç sonrası VIP çıkışından polis korumasıyla ayrılan Jorge Jesus'a, Galatasaraylı taraftarlar "Jesus, sıra sende sıra sende" diye bağırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, ilk olarak ocak ayı başında Kadıköy'de, mayıs ayı sonunda ise Seyrantepe'de karşılaşacak.