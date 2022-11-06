Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a mesaj

Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbiyi tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a tezahüratta bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 09:53
Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a mesaj
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Derbide Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Galatasaraylılar, maçı locadan takip eden Jorge Jesus'a seslendi.

Maç sonrası VIP çıkışından polis korumasıyla ayrılan Jorge Jesus'a, Galatasaraylı taraftarlar "Jesus, sıra sende sıra sende" diye bağırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, ilk olarak ocak ayı başında Kadıköy'de, mayıs ayı sonunda ise Seyrantepe'de karşılaşacak.


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