Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a mesaj
Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbiyi tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a tezahüratta bulundu.
Derbide Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Galatasaraylılar, maçı locadan takip eden Jorge Jesus'a seslendi.
Maç sonrası VIP çıkışından polis korumasıyla ayrılan Jorge Jesus'a, Galatasaraylı taraftarlar "Jesus, sıra sende sıra sende" diye bağırdı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, ilk olarak ocak ayı başında Kadıköy'de, mayıs ayı sonunda ise Seyrantepe'de karşılaşacak.
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