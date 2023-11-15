12 haftada 13 hoca değişti: Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!
Süper Lig'de değişim rüzgarı devam ediyor. Ligde 12. hafta geride kalırken 11 ekipte 13 teknik adam görevden ayrıldı.
İşte görevden ayrılan teknik direktörler:
Başakşehir
Süper Lig'de değişim rüzgarı Başakşehir'le başladı. 9 puanla 18. sırada bulunan İstanbul ekibi sezon başlangıcında aldığı 3 mağlubiyet nedeniyle teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile anlaşan Başakşehir bu süreçte 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Gaziantep FK
Gaziantep FK sezona başladığı teknik direktörü Erdal Güneş ile ligin 3. haftasında yol ayrımına gitti.
Göreve gelen Marius Sumudica, 8 haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
Kayserispor
Sezona iyi bir başlangıç yapan Çağdaş Atan ile vedalaşan Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.
Recep Uçar, 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
İstanbulspor
Sezona 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, bu 4 karşılaşmanın ardından teknik direktörü ile yollarını ayırdı.
Fatih Tekke yerine geçici olarak göreve getirilen Olcay Demir'den de beklediği verimi alamayan İstanbulspor, ligin 8. haftasında Hakan Yakın ile anlaştı.
İlk maçında takımını galibiyetle tanıştıran Hakan Yakın, kalan 4 maçta 4 mağlubiyet aldı.
Samsunspor
Samsunspor ile lige çıkma başarısı gösteren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligin ilk 5 haftasında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almasının ardından görevinden ayrıldı.
Markus Gisdol ile anlaşan Samsunspor, Alman teknik direktör ile 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Samsunspor ilk galibiyetini Gisdol ile 10. haftada Hatayspor'a karşı aldı.
Ankaragücü
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü, teknik direktörüyle yollarını ayırdı.
Ankaragücü, Başakşehir ile lige iyi başlamayan Emre Belözoğlu'nu göreve getirmesinin ardından 9 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş
Süper Lig'de ve Avrupa'da beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, Konferans Ligi'nde oynanan ve 2-0 öndeyken kaybettiği Lugano karşılaşmasının ardından görevinden ayrılan Şenol Güneş yerine yardımcı antrenör Burak Yılmaz getirildi.
Burak Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 mağlubiyet almasının ardından görevini Rıza Çalımbay'a devretti.
Rıza Çalımbay ilk karşılaşmasından Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.
Pendikspor
Osman Özköylü ile Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ilk 8 haftada galibiyet alamamasının ardından teknik direktörü ile yollarını ayırdı.
Göreve gelen Portekizli teknik direktör Ivo Vieira, çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor
Sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, ilk 8 haftada aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetin ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı.
Trabzonspor şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Abdullah Avcı ile tekrar anlaşarak Süper Lig'de yükselişe geçti. Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Konyaspor
Süper Lig'e 2 beraberlik ve galibiyetle başlayan Konyaspor, üst üste aldğı mağlubiyetler sonucunda Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayrdı.
Hakan Keleş ile anlaşan Konyaspor, oynadığı son 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak enüz yeni teknik direktörü ile galibiyeti tadamadı.
Alanyaspor
Süper Lig'de 10 puanla 17. sırada bulunan Alanyaspor, ligin ilk 10 haftasında aldığı 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet nedeniyle teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.
Sezonun 4. haftasında İstanbulspor ile yollarını ayıran Fatih Tekke ile anlaşan Alanyaspor yeni teknik direktörüyle çıktığı 2 karşılaşmada 2 mağlubiyet aldı.
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