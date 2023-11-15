12 haftada 13 hoca değişti: Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

İstanbulspor

Sezona 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, bu 4 karşılaşmanın ardından teknik direktörü ile yollarını ayırdı.

Fatih Tekke yerine geçici olarak göreve getirilen Olcay Demir'den de beklediği verimi alamayan İstanbulspor, ligin 8. haftasında Hakan Yakın ile anlaştı.

İlk maçında takımını galibiyetle tanıştıran Hakan Yakın, kalan 4 maçta 4 mağlubiyet aldı.