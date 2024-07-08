Arda Güler'de listede yer aldı: İşte EURO 2024'te değerini arttıran 10 yıldız!

İNGİLTERE

İngiltere Milli Takımı'nın genç yıldızları turnuvaya damga vurdu. Yarı finale yükselme başarısı gösteren takımda Cole Palmer 25 milyon Euro, Phil Foden 20 milyon Euro, Kobbie Mainoo 15 milyon Euro, Adam Wharton 10 milyon Euro'luk artış gösterdi.