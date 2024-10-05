Arsenal - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiliz hakem Tony Harrrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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