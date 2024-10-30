Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 11:20
Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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