Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ASTON VİLLA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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