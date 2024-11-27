Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 12:25
Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Kenan Yıldız Aston Villa juventus uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler