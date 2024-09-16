Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı
UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale çıkma ihtimalleri açıklandı. Yapılan simülasyona göre, çeyrek finalde sadece Galatasaray yer aldı.
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte açıkladı.
İşte olasılıklara göre çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali:
8- Eintracht Frankfurt - %35
7- Porto - %40
6- Athletic Bilbao - %40
5- Lazio - %42
4- Manchester United - %43
3- GALATASARAY - %43
2- Roma - %44
1- Tottenham Hotspur - %50
17- FENERBAHÇE - %22 (Sarı-lacivertliler, olasılıklara göre çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi)
31- BEŞİKTAŞ - %7 (Siyah-beyazlılar da tıpkı Fenerbahçe gibi çeyrek finalin dışında gösterildi.)
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