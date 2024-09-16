Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale çıkma ihtimalleri açıklandı. Yapılan simülasyona göre, çeyrek finalde sadece Galatasaray yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2024 Pazartesi, 14:37
Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte açıkladı.

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

İşte olasılıklara göre çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali:

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

8- Eintracht Frankfurt - %35

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

7- Porto - %40

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

6- Athletic Bilbao - %40

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

5- Lazio - %42

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

4- Manchester United - %43

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

3- GALATASARAY - %43

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

2- Roma - %44

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

1- Tottenham Hotspur - %50

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

17- FENERBAHÇE - %22 (Sarı-lacivertliler, olasılıklara göre çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında gösterildi)

Avrupa Ligi simüle edildi: Çeyrek finalde tek Türk takımı yer aldı

31- BEŞİKTAŞ - %7 (Siyah-beyazlılar da tıpkı Fenerbahçe gibi çeyrek finalin dışında gösterildi.)

fenerbahçe beşiktaş galatasaray

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