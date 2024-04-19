Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos'a elenmesi ile birlikte temsilcilerimizin bu sezonluk Avrupa serüveni sona erdi. Temsilcilerimizin UEFA turnuvalarından elde ettiği gelir ise ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2024 Cuma, 11:56
Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaştığı Belçika ekibi Genk'e elenen Adana Demirspor, 1 milyon 91 bin 862 Euro elde etti.

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda eden Beşiktaş, 5 milyon 152 bin 661 Euro'luk gelir elde etti.

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, turnuvadan 8 milyon 613 bin 761 Euro'luk geliri kasasına koydu.

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ise 30 milyon 140 bin 737 bin Euro'luk gelir ile zirvede yer aldı.

fenerbahçe beşiktaş galatasaray adana demirspor uefa şampiyonlar ligi uefa avrupa konferans ligi uefa avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler