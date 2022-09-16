Avrupa’da gurur gecesi! Ülke puanı sıralamasında Yunanistan’ı geçtik…

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 12:05
<p>UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, Avrupa'daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi. </p>

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, Avrupa'daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi. 

<p>Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 400 puan alırken Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. </p>

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 400 puan alırken Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. 

<p>Konferans Ligi'nde de Başakşehir, Fiorentina’yı 3-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.</p>

Konferans Ligi'nde de Başakşehir, Fiorentina’yı 3-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

<p><strong>İşte Türkiye'nin sıralaması:</strong></p> <p>15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım</p> <p>16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok</p> <p>17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım</p> <p>18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım</p> <p>19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım</p> <p>20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım</p>

İşte Türkiye'nin sıralaması:

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

<p>UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan, 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.</p>

UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan, 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.

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