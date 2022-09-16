Avrupa’da gurur gecesi! Ülke puanı sıralamasında Yunanistan’ı geçtik…

Konferans Ligi'nde de Başakşehir, Fiorentina’yı 3-0'la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3'teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.