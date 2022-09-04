Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı

04 Eylül 2022 Pazar, 15:19
<p>Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı.</p>

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

<p>Futbol A Takımı günü izinli geçirirken, yeni transfer Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. </p>

Futbol A Takımı günü izinli geçirirken, yeni transfer Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. 

<p>Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi, koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.</p>

Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi, koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.

<p>Sarı-lacivertli futbolcuya Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.</p>

Sarı-lacivertli futbolcuya Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.

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