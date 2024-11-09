Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:00
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. 

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