Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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