Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 15.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele 15.30'da başlayacak.
CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillet'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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