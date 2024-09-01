Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 15.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 12:42
Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele 15.30'da başlayacak.

Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillet'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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