Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.
CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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