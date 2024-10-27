Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 11:17
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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