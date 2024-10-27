Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park'ta oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'