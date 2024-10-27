Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 11:23
Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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