Erling Haaland yine rekor kırdı, Pep Guardiola'nın tepkisi gündem oldu!

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 10:00
<p>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Toplamda 8 müsabakanın oynandığı gecede birbirinden çarpıcı sonuçlar alındı.</p>

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Toplamda 8 müsabakanın oynandığı gecede birbirinden çarpıcı sonuçlar alındı.

<p><strong>MANCHESTER CITY ŞOV YAPTI</strong></p> <p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında yer alan Manchester City, sahasında konuk ettiği Kopenhag'a adeta gol yağdırdı. Premier Lig temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla devirdi.</p>

MANCHESTER CITY ŞOV YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında yer alan Manchester City, sahasında konuk ettiği Kopenhag'a adeta gol yağdırdı. Premier Lig temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla devirdi.

<p>Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. ve 32. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Davit Khotcholava (k.k.), 55. dakikada penaltıdan Riyah Mahrez ve 76. dakikada Julian Alvarez kaydetti.</p>

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. ve 32. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Davit Khotcholava (k.k.), 55. dakikada penaltıdan Riyah Mahrez ve 76. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

<p><strong>ERLING HAALAND DURMUYOR!</strong></p> <p>Hafta sonu Premier Lig'de Manchester United karşısında hat-trick yaparak tarihe geçen Erling Haaland, Kopenhang karşısında iki gol birden attı. Norveçli golcü, bu gollerle yeni rekorlar kırdı.</p>

ERLING HAALAND DURMUYOR!

Hafta sonu Premier Lig'de Manchester United karşısında hat-trick yaparak tarihe geçen Erling Haaland, Kopenhang karşısında iki gol birden attı. Norveçli golcü, bu gollerle yeni rekorlar kırdı.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Erling Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Erling Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.

<p><strong>"HAALAND İNSAN DEĞİL"</strong></p> <p>Manchester City forması giyen Jack Grealish maçtan sonra yaptığı açıklamada, Kopenhag kalecisinin kendisine, "Erling Haaland insan değil. Hayatımda onun gibi bir şey görmedim" dediğini açıkladı.</p>

"HAALAND İNSAN DEĞİL"

Manchester City forması giyen Jack Grealish maçtan sonra yaptığı açıklamada, Kopenhag kalecisinin kendisine, "Erling Haaland insan değil. Hayatımda onun gibi bir şey görmedim" dediğini açıkladı.

<p><strong>GUARDIOLA'NIN TEPKİSİ OLAY OLDU</strong></p> <p>İngiliz temsilcisinde teknik direktör Pep Guardiola'nın Erling Haaland'ın gollerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Katalan çalıştırıcı, öğrencisinin sürekli gol atmasına olan şaşkınlığını gizleyemediği renkli anlar objektiflere yansıdı.</p>

GUARDIOLA'NIN TEPKİSİ OLAY OLDU

İngiliz temsilcisinde teknik direktör Pep Guardiola'nın Erling Haaland'ın gollerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Katalan çalıştırıcı, öğrencisinin sürekli gol atmasına olan şaşkınlığını gizleyemediği renkli anlar objektiflere yansıdı.

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