Erling Haaland yine rekor kırdı, Pep Guardiola'nın tepkisi gündem oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Erling Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.