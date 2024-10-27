Fenerbahçe - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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