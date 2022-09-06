Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Zico'yu yakaladı, Pereira'ya fark attı!

Aradaki büyük fark ise gol sayısında yaşandı. Pereiralı Fenerbahçe 6 gol atarken, Jesus'un takımı 15 gol buldu. Ancak yenen gol sayısında da 54 yaşındaki hoca, vatandaşına fark attı. Geçen sezon ilk 5 hafta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe bu sezon 6 gol yedi.