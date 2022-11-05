Fenerbahçe'de Arda Güler'e İtalyan talip
Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas, Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, bu kez gözünü Arda Güler'e çevirdi.
ARDA İÇİN YAKIN TAKİP
İtalyan basınında yer alan habere göre, kulübün, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'i yakından takip ettiği belirtildi.
ARDA İÇİN DURUM DEĞİŞEBİLİR
Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin, her fırsatta kış transfer döneminde takviye yapılmayacağını söylemesine rağmen bu durumun değişebileceği aktarıldı.
TRANSFER PLANLARI DEĞİŞEBİLİR
Teknik direktör Luciano Spalletti'nin elinde geniş ve kaliteli bir kadro olduğu vurgulanırken, Arda Güler gibi potansiyelli genç yetenek söz konusu olduğunda transfer için bazı planlarda değişimler olabileceği belirtildi.
BAŞKAN AÇIK OLABİLİR
Başkan Aurelio De Laurentiis'in de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılmasının ve ciddi bir gelir elde edilmesinin ardından transfer konusunda daha açık olabileceği ifade edildi.
"OCAK'TA BİTEBİLİR"
İtalyan basınındaki haberde, ayrıca 17 yaşındaki Napoli'ye transferinin ocak ayı kış döneminde bile olabileceği öne sürüldü. Napoli'nin, genç futbolcuya Avrupa'nın büyük kulüplerinden de ilgi olduğunu gördüğü ve elini çabuk tutarak transferi erkenden bitirmek isteyebileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DE KALABİLİR
Ayrıca Napoli'nin, Arda Güler'i ocak ayında transfer etmesi durumunda genç futbolcuyu sezon sonuna kadar yine Fenerbahçe'ye bırakmasının da bir seçenek olduğu belirtildi.
4 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 12 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
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