Fenerbahçe'de Arda Güler'e teklif yağıyor
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Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, ekonomik olarak zor günler geçiren Başkent ekibi, Arda Güler’in sonraki satışında sahip olduğu yüzde 20 pay için bir futbol konsorsiyumundan 3 milyon Euro (55 milyon TL) teklif aldı. Ancak geçen ay başkan seçilen Talip Çankırı’nın bu pay için beklentisi en az 5 milyon Euro (91 milyon TL). Arda’ya olan yüksek ilgi nedeniyle bu rakama ulaşacak bir teklifin gelmesi sürpriz olmayacak.
ANLAŞMADA SINIR YOK
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki anlaşmada bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle ezeli rakipler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türkiye’den herhangi bir takım da Arda Güler’in sonraki satışından olacak yüzde 20’lik payı Ankara gekibinden satın alabilir.
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