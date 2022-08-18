Fenerbahçe'de Arda Güler'e teklif yağıyor

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Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, ekonomik olarak zor günler geçiren Başkent ekibi, Arda Güler’in sonraki satışında sahip olduğu yüzde 20 pay için bir futbol konsorsiyumundan 3 milyon Euro (55 milyon TL) teklif aldı. Ancak geçen ay başkan seçilen Talip Çankırı’nın bu pay için beklentisi en az 5 milyon Euro (91 milyon TL). Arda’ya olan yüksek ilgi nedeniyle bu rakama ulaşacak bir teklifin gelmesi sürpriz olmayacak.