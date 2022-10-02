Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan derbiye özel plan!
BEŞİKTAŞ'IN ZAAFLARINA ODAKLANDI
Beşiktaş’a yönelik analizler oyunculara aktarıldı. Saha çalışmalarında takımın hücum çeşitliliği üzerinde duruldu. Akan oyun ve geçiş oyunlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler ayrıca önde baskıyla rakibini oyun kurarken bozmaya çalışacak. Siyah-beyazlıların bu konuda sıkıntıları olması, teknik direktör Jorge Jesus’un bu noktaya daha fazla odaklanmasına sebep oldu.
TAÇ VE KORNER ÇALIŞILDI
Akan oyun, geçiş oyunları ve önde baskı ile gol gelmezse duran toplar belirleyici olacak. Taç, korner dahil olmak üzere birçok duran top organizasyonu çalışıldı. Özellikle Beşiktaş’ın buradaki zaafları da tespit edildi. Bu çalışmaların daha da etkili olması için çalışmalar devam edecek.
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