Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan derbiye özel plan!

TAÇ VE KORNER ÇALIŞILDI

Akan oyun, geçiş oyunları ve önde baskı ile gol gelmezse duran toplar belirleyici olacak. Taç, korner dahil olmak üzere birçok duran top organizasyonu çalışıldı. Özellikle Beşiktaş’ın buradaki zaafları da tespit edildi. Bu çalışmaların daha da etkili olması için çalışmalar devam edecek.