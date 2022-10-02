Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan derbiye özel plan!

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 12:31
<p>Fenerbahçe hafta boyu derbiye yönelik özel hazırlıklar yaptı. Beşiktaş deplasmanında kendi futbolunu oynamaya çalışacak sarı-lacivertliler, taktik antrenmanlarını tamamladı.  </p>

Fenerbahçe hafta boyu derbiye yönelik özel hazırlıklar yaptı. Beşiktaş deplasmanında kendi futbolunu oynamaya çalışacak sarı-lacivertliler, taktik antrenmanlarını tamamladı.  

<p><strong>BEŞİKTAŞ'IN ZAAFLARINA ODAKLANDI </strong></p> <p>Beşiktaş’a yönelik analizler oyunculara aktarıldı. Saha çalışmalarında takımın hücum çeşitliliği üzerinde duruldu. Akan oyun ve geçiş oyunlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler ayrıca önde baskıyla rakibini oyun kurarken bozmaya çalışacak. Siyah-beyazlıların bu konuda sıkıntıları olması, teknik direktör Jorge Jesus’un bu noktaya daha fazla odaklanmasına sebep oldu.</p>

BEŞİKTAŞ'IN ZAAFLARINA ODAKLANDI

Beşiktaş’a yönelik analizler oyunculara aktarıldı. Saha çalışmalarında takımın hücum çeşitliliği üzerinde duruldu. Akan oyun ve geçiş oyunlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler ayrıca önde baskıyla rakibini oyun kurarken bozmaya çalışacak. Siyah-beyazlıların bu konuda sıkıntıları olması, teknik direktör Jorge Jesus’un bu noktaya daha fazla odaklanmasına sebep oldu.

<p><strong>ACİL DURUM PLANI; DURAN TOPLAR </strong></p> <p>Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe’nin en çok odaklandığı konuların başında ise duran top organizasyonları geliyor. Bu tip derbileri birçok kez oynayan Jesus detayların önemini çok iyi biliyor. Bu detayların başında da duran top organizasyonları yer alıyor.</p>

ACİL DURUM PLANI; DURAN TOPLAR

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe’nin en çok odaklandığı konuların başında ise duran top organizasyonları geliyor. Bu tip derbileri birçok kez oynayan Jesus detayların önemini çok iyi biliyor. Bu detayların başında da duran top organizasyonları yer alıyor.

<p><strong>TAÇ VE KORNER ÇALIŞILDI</strong></p> <p>Akan oyun, geçiş oyunları ve önde baskı ile gol gelmezse duran toplar belirleyici olacak. Taç, korner dahil olmak üzere birçok duran top organizasyonu çalışıldı. Özellikle Beşiktaş’ın buradaki zaafları da tespit edildi. Bu çalışmaların daha da etkili olması için çalışmalar devam edecek.</p>

TAÇ VE KORNER ÇALIŞILDI

Akan oyun, geçiş oyunları ve önde baskı ile gol gelmezse duran toplar belirleyici olacak. Taç, korner dahil olmak üzere birçok duran top organizasyonu çalışıldı. Özellikle Beşiktaş’ın buradaki zaafları da tespit edildi. Bu çalışmaların daha da etkili olması için çalışmalar devam edecek.

<p><strong>DURAN TOP GOLLERİ ARTIYOR</strong></p> <p>Derbi sabahı yapılacak son çalışma ile duran toplar ile ilgili hazırlıkların daha da yerleşmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler son dönemde gerek lig gerekse de Avrupa kupası maçlarında bu şekilde goller buldu.</p>

DURAN TOP GOLLERİ ARTIYOR

Derbi sabahı yapılacak son çalışma ile duran toplar ile ilgili hazırlıkların daha da yerleşmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler son dönemde gerek lig gerekse de Avrupa kupası maçlarında bu şekilde goller buldu.

<p><strong>'UZAKTAN VUR' TALİMATI</strong></p> <p>Ayrıca Beşiktaş’ın son iki maçta uzak mesafeden goller yemesi üzerine çalışma yapıldı. Başta İrfan Can Kahveci olmak üzere etkili şutlar çıkaran isimler kadroda bulunuyor. Çalışmalarda uzak mesafeli şutlar üzerinde de duruldu.</p>

'UZAKTAN VUR' TALİMATI

Ayrıca Beşiktaş’ın son iki maçta uzak mesafeden goller yemesi üzerine çalışma yapıldı. Başta İrfan Can Kahveci olmak üzere etkili şutlar çıkaran isimler kadroda bulunuyor. Çalışmalarda uzak mesafeli şutlar üzerinde de duruldu.

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