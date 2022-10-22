Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:46
<p>Süper Lig'in yayıncı kuruluşu, iç transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de flaş bir gelişmeyi duyurdu. İsmail Yüksek gelişmesi, Fenerbahçeli taraftarları mest etti.</p>

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu, iç transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de flaş bir gelişmeyi duyurdu. İsmail Yüksek gelişmesi, Fenerbahçeli taraftarları mest etti.

<p><strong>YENİ SÖZLEŞME KARARI</strong></p> <p>Yayıncı kuruluşun haberine göre, Fenerbahçe İsmail Yüksek ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. 3 yıl daha kontratı olan oyuncuda Sarı Lacivertli yönetimin asıl amacı maaş zammı. Oldukça düşük bir rakam kazanan başarılı orta saha oyuncusunun aldığı ücrette çok ciddi bir artışa gidilecek.</p>

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Yayıncı kuruluşun haberine göre, Fenerbahçe İsmail Yüksek ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. 3 yıl daha kontratı olan oyuncuda Sarı Lacivertli yönetimin asıl amacı maaş zammı. Oldukça düşük bir rakam kazanan başarılı orta saha oyuncusunun aldığı ücrette çok ciddi bir artışa gidilecek.

<p><strong>SADECE 65 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ</strong></p> <p>Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde 65 bin euro karşılığında Golcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor gibi takımlara kiralanmıştı.</p>

SADECE 65 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde 65 bin euro karşılığında Golcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor gibi takımlara kiralanmıştı.

<p><strong>JORGE JESUS İLE SINIF ATLADI</strong></p> <p>Jorge Jesus'un kendisine verdiği yeni görev sonrası adeta sınıf atlayan İsmail Yüksek, bir anda takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.</p>

JORGE JESUS İLE SINIF ATLADI

Jorge Jesus'un kendisine verdiği yeni görev sonrası adeta sınıf atlayan İsmail Yüksek, bir anda takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda giydiği 12 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

<p><strong>SON 4 AYDA PİYASA DEĞERİNİ 6,5 KATINA ÇIKARDI</strong></p> <p>Öte yandan İsmail Yüksek son dönemdeki çıkışıyla birlikte piyasa değerini de katladı. Son 4 ayda değerini 6,5 katına çıkaran oyuncunun güncel piyasa değeri 2,3 milyon Euro.</p>

SON 4 AYDA PİYASA DEĞERİNİ 6,5 KATINA ÇIKARDI

Öte yandan İsmail Yüksek son dönemdeki çıkışıyla birlikte piyasa değerini de katladı. Son 4 ayda değerini 6,5 katına çıkaran oyuncunun güncel piyasa değeri 2,3 milyon Euro.

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