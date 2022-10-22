Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Yayıncı kuruluşun haberine göre, Fenerbahçe İsmail Yüksek ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor. 3 yıl daha kontratı olan oyuncuda Sarı Lacivertli yönetimin asıl amacı maaş zammı. Oldukça düşük bir rakam kazanan başarılı orta saha oyuncusunun aldığı ücrette çok ciddi bir artışa gidilecek.