Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Roma, İtalya Serie A'nın 9. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ivan Juric yönetimindeki Roma, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.
FİORENTİNA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'