Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma, İtalya Serie A'nın 9. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 12:20
Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ivan Juric yönetimindeki Roma, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FİORENTİNA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:45'te başlayacak.

Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FİORENTİNA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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