Galatasaray 2022 – 2023 sezonu dış saha formasını tanıttı!

Kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki ayrıntılar, iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli dış saha formasında da dikkat çekiyor.

“BİRLİKTE KÜKRE” mesajıyla görücüye çıkan koleksiyonun, aile olma kavramının altını çizdiği ifade edildi. Tasarımın kulübün birliktelik duygusundan ilham aldığı öğrenildi.