Galatasaray 2022 – 2023 sezonu dış saha formasını tanıttı!

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:08
<p>Galatasaray, 2022 - 2023 sezonu iç saha ve dış saha formasını görücüye çıkardı.</p> <p>2022-23 koleksiyonu iç saha formasındaki geometrik desenli kükreyen aslan tasarımının Galatasaray taraftarına atıfta bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızı renkleriyle buluşan sembolün, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getirdiği kaydedildi.</p>

Galatasaray, 2022 - 2023 sezonu iç saha ve dış saha formasını görücüye çıkardı.

2022-23 koleksiyonu iç saha formasındaki geometrik desenli kükreyen aslan tasarımının Galatasaray taraftarına atıfta bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızı renkleriyle buluşan sembolün, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getirdiği kaydedildi.

<p>Kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki ayrıntılar, iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli dış saha formasında da dikkat çekiyor.</p> <p>“BİRLİKTE KÜKRE” mesajıyla görücüye çıkan koleksiyonun, aile olma kavramının altını çizdiği ifade edildi. Tasarımın kulübün birliktelik duygusundan ilham aldığı öğrenildi.</p>

Kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki ayrıntılar, iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli dış saha formasında da dikkat çekiyor.

“BİRLİKTE KÜKRE” mesajıyla görücüye çıkan koleksiyonun, aile olma kavramının altını çizdiği ifade edildi. Tasarımın kulübün birliktelik duygusundan ilham aldığı öğrenildi.

<p>Erkek ve kadın A takım oyuncularına Galatasaray ailesinin fertlerinin de eşlik ettiği fotoğraf çekiminde futbolcular Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş ile altyapının yıldızları Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka yer alıyor.</p>

Erkek ve kadın A takım oyuncularına Galatasaray ailesinin fertlerinin de eşlik ettiği fotoğraf çekiminde futbolcular Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş ile altyapının yıldızları Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka yer alıyor.

<p>2022-2023 iç saha formaları ilk kez 17 Haziran tarihinde satışa sunulmuştu.</p> <p>2022-2023 dış saha formaları ise 22 Temmuz Cuma günü mağazalarda satışa sunulacak.</p>

2022-2023 iç saha formaları ilk kez 17 Haziran tarihinde satışa sunulmuştu.

2022-2023 dış saha formaları ise 22 Temmuz Cuma günü mağazalarda satışa sunulacak.

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