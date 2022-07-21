Galatasaray 2022 – 2023 sezonu dış saha formasını tanıttı!
Galatasaray, 2022 - 2023 sezonu iç saha ve dış saha formasını görücüye çıkardı.
2022-23 koleksiyonu iç saha formasındaki geometrik desenli kükreyen aslan tasarımının Galatasaray taraftarına atıfta bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızı renkleriyle buluşan sembolün, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getirdiği kaydedildi.
Kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki ayrıntılar, iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli dış saha formasında da dikkat çekiyor.
“BİRLİKTE KÜKRE” mesajıyla görücüye çıkan koleksiyonun, aile olma kavramının altını çizdiği ifade edildi. Tasarımın kulübün birliktelik duygusundan ilham aldığı öğrenildi.
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