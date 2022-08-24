Galatasaray'da Sacha Boey'e İtalya'dan iki talip

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:48
<p>Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den transfer edilen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sacha Boey'e talip var.</p>

Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den transfer edilen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sacha Boey'e talip var.

<p><strong>Sky Sport Italia</strong>'nın haberine göre İtalya Serie A ekipleri Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.</p>

Sky Sport Italia'nın haberine göre İtalya Serie A ekipleri Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.

<p>Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.</p>

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.

<p>Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı.</p>

Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı.

<p>21 yaşındaki Boey'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 4 milyon Euro.</p>

21 yaşındaki Boey'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 4 milyon Euro.

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