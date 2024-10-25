İngiliz basınında gündem Mourinho: 'Sahayı terk etmesi bir asır sürdü'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, İngiliz basınında önemli yer bulurken, İngilizler haberlerinde, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun kırmızı kart görmesini ön plana aldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın aldığı sonuç İngiliz basınında da yankılandı.
İşte İngilizlerin Fenerbahçe - Manchester United maçı yorumları:
THE GUARDIAN: "Manchester United, Mourinho'nun kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe ile berabere kaldı"
"Jose Mourinho, Manchester United karşısında Fenerbahçe'ye penaltı verilmesi gerektiğini düşündüğünde protesto ettiği için kırmızı kart gördü, ancak Christian Eriksen'in golüyle yenik duruma düştükten sonra Youssef En-Nesyri'nin beraberlik golü sayesinde bir puanı kurtardılar. Mourinho, kırmızı kart gördüğünde şok olmuş gibi göründü ve tribündeki yerini almadan önce sahayı terk etmesi bir asır sürdü."
THE TELEGRAPH: "Manchester United'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti, Mourinho'nun bir kırmızı kartına rağmen bir yıla ulaştı"
THE SUN: "Kırmızı Şeytanlar Avrupa'da 12 aydır galibiyet alamıyor, ateşli mücadelede Mourinho oyundan atıldı"
"Manchester United, Avrupa'da kaosun yaşandığı bir gecede Jose Mourinho'nun ininden bir puanla kurtulmayı başardı."
MIRROR: "Erik ten Hag'ın takımı yine duraklarken Jose Mourinho'nun tavsiyelerinden yararlanamadı"
"Kariyeri boyunca Avrupa'da zirveye oynayan Mourinho'yu İstanbul kazanında alt etmek kağıt üzerinde zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Fenerbahçe deplasmanında alınan bir puan küçümsenecek bir şey olmasa da üç maçta aldıkları üç puanın mevcut teknik direktörleri açısından pek de iyi bir yorum olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde onun yönetiminde 12 aydır Avrupa kupalarında maç kazanamamış olmaları da."
THE TIMES: "Jose Mourinho eski takımına karşı berabere kaldı"
"Eski United menajeri, Youssef En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından kendisine kırmızı kart gösteren hakemle 'dünyanın en iyisi' diyerek alay etti"
DAILY MAIL: "Mourinho kırmızı kartla sahneye çıktı"
"Erik ten Hag'ın takımı, En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından Avrupa Ligi'nde galibiyet alamadı. Mourinho tek kişilik şovunu sürdürürken, Avrupa Ligi'nde oynanan maç yine beraberlikle sonuçlandı ve Manchester United, Avrupa'daki son 11 maçında sadece bir galibiyet alabildi."
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