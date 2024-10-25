İngiliz basınında gündem Mourinho: 'Sahayı terk etmesi bir asır sürdü'

MIRROR: "Erik ten Hag'ın takımı yine duraklarken Jose Mourinho'nun tavsiyelerinden yararlanamadı"

"Kariyeri boyunca Avrupa'da zirveye oynayan Mourinho'yu İstanbul kazanında alt etmek kağıt üzerinde zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Fenerbahçe deplasmanında alınan bir puan küçümsenecek bir şey olmasa da üç maçta aldıkları üç puanın mevcut teknik direktörleri açısından pek de iyi bir yorum olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde onun yönetiminde 12 aydır Avrupa kupalarında maç kazanamamış olmaları da."