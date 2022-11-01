İngilizlerden Dele Alli analizi: 'Umutlar azalıyor'
Beşiktaş'taki performansı beklentilerin altında kalan ve Şenol Güneş tarafından da bu durumu dile getirilen Dele Alli ile ilgili olarak İngiliz Daily Mail'de bir analiz yayınlandı.
"UMUTLAR AZALIYOR"
"Dele Alli'nin performansı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü tarafından 'beklentilerin altında' olarak nitelendirildi. Alli, Tottenham'daki 7 yıllık süresi ocak ayında sona erdikten ve Everton'a gittikten sonra kendini Spor Toto Süper Lig'de buldu. Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Alli, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer, aslında 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden alevlendirmeyi amaçlıyordu ama Şenol Güneş'in son yorumlarından sonra bu umutlar azalıyor gibi görünüyor."
"SON DURUMUNU ANLATAN SÖZLER"
"Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesinde konuşan yeni patron Güneş, Dele Alli'nin verimlilik olarak beklentilerin altında kaldığını dile getirdi. Güneş, henüz geçen hafta Beşiktaş'ın hocası oldu ama Alli'nin performansına getirdiği yorum, Türkiye'deki son durumunu da anlatıyor."
"BEKLENTİLERİN ALTINDA"
"Ümraniyespor'a karşı oynanan maçta Alli'nin ilk 45 dakikada performansı hayal kırıklığı yarattı ve devrede kenara alındı. Tottenham'ın eski yıldızı, Beşiktaş'a katıldığından beri büyük ölçüde beklentilerin altında kalan performanslar sergiledi. Sadece 1 gol atabilirken hiç asist yapamadı."
"HAYAL EDİLENDEN DAHA AZI"
"Ağustos ayında 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi. Beşiktaş'taki ikinci maçında gol attı ama sonrasında oynadığı maçlarda ağları bulamadı."
"ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DÜŞÜŞ"
"Tottenham'da gözden düşen, Everton'dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş. Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo ve Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Alli için durumlar hiç lehte değil."
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