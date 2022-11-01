İngilizlerden Dele Alli analizi: 'Umutlar azalıyor'

"UMUTLAR AZALIYOR"

"Dele Alli'nin performansı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü tarafından 'beklentilerin altında' olarak nitelendirildi. Alli, Tottenham'daki 7 yıllık süresi ocak ayında sona erdikten ve Everton'a gittikten sonra kendini Spor Toto Süper Lig'de buldu. Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Alli, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer, aslında 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden alevlendirmeyi amaçlıyordu ama Şenol Güneş'in son yorumlarından sonra bu umutlar azalıyor gibi görünüyor."