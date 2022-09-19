Jorge Jesus, Rıdvan Dilmen'in ağzını açık bıraktı: Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm

"BEN BU KADAR FARKLI BİR TEKNİK ADAM İLK DEFA GÖRDÜM"

"Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Crespo. İnanılmaz bir top oynadı. Jesus'un en önemli özellikleri. Ben bu kadar farklı bir teknik adamı ilk defa gördüm. Benzeri yok Jesus'un. Guardiolaya özenirsiniz bunun benzerini yapabilirsiniz. Bunda yok. Ne yapacaksın? Bu Fenerbahçe'yi bizim Fenerbahçe'mizdeki döneme getirmeye çalışıyor. Ama bu Fenerbahçe bizim dönemimizdekinden daha iyi."