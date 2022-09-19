Jorge Jesus, Rıdvan Dilmen'in ağzını açık bıraktı: Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:53
<p>Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu.</p> <p>İşte Dilmen'in yorumları... </p>

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in yorumları... 

<p><strong>"BEN BU KADAR FARKLI BİR TEKNİK ADAM İLK DEFA GÖRDÜM"</strong></p> <p>"Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Crespo. İnanılmaz bir top oynadı. Jesus'un en önemli özellikleri. Ben bu kadar farklı bir teknik adamı ilk defa gördüm. Benzeri yok Jesus'un. Guardiolaya özenirsiniz bunun benzerini yapabilirsiniz. Bunda yok. Ne yapacaksın? Bu Fenerbahçe'yi bizim Fenerbahçe'mizdeki döneme getirmeye çalışıyor. Ama bu Fenerbahçe bizim dönemimizdekinden daha iyi."</p>

"BEN BU KADAR FARKLI BİR TEKNİK ADAM İLK DEFA GÖRDÜM"

"Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Crespo. İnanılmaz bir top oynadı. Jesus'un en önemli özellikleri. Ben bu kadar farklı bir teknik adamı ilk defa gördüm. Benzeri yok Jesus'un. Guardiolaya özenirsiniz bunun benzerini yapabilirsiniz. Bunda yok. Ne yapacaksın? Bu Fenerbahçe'yi bizim Fenerbahçe'mizdeki döneme getirmeye çalışıyor. Ama bu Fenerbahçe bizim dönemimizdekinden daha iyi."

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<p><strong>"OYUNCULAR HER SİSTEME AYAK UYDURUYOR"</strong></p> <p>"Ben hayatımda Jesus'un oynattığı gibi bir sistem görmedim. Fenerbahçe'ye top geçtiğinde 3'lü defansa geçiyor. Top rakipteyken 4'lüye geçiyor. Her sistemi oynamaya devam ediyor. Oyuncular da her sisteme ayak uyduruyor."</p>

"OYUNCULAR HER SİSTEME AYAK UYDURUYOR"

"Ben hayatımda Jesus'un oynattığı gibi bir sistem görmedim. Fenerbahçe'ye top geçtiğinde 3'lü defansa geçiyor. Top rakipteyken 4'lüye geçiyor. Her sistemi oynamaya devam ediyor. Oyuncular da her sisteme ayak uyduruyor."

<p><strong>"ALİ KOÇ İYİ İŞLER YAPTI"</strong></p> <p>"Fatih hocaya niye hala hoca deniyor? Oynattığı futbol hep heyecan vericidir. Ali Koç bu yıl çok doğru işler yaptı. Geçen senelere göre kıyaslamayı kendi yapacaktır. Benim fikrim Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır bu kadar birbirine denk oyuncuları, oyununun bu kadar iştahlı olduğunu görmemiştim."</p>

"ALİ KOÇ İYİ İŞLER YAPTI"

"Fatih hocaya niye hala hoca deniyor? Oynattığı futbol hep heyecan vericidir. Ali Koç bu yıl çok doğru işler yaptı. Geçen senelere göre kıyaslamayı kendi yapacaktır. Benim fikrim Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır bu kadar birbirine denk oyuncuları, oyununun bu kadar iştahlı olduğunu görmemiştim."

<p><strong>"200 BİN KİŞİLİK STADI DOLDURURLAR"</strong></p> <p>"Fenerbahçe'de taraftar gireni de çıkanı da alkışladı. Ben de alkışlıyorum Fenerbahçe'yi. Bugünkü performansına hayran kaldım. Pozisyon verdi ama Fenerbahçeliler için 200 bin kişilik stat olsun bu oyunla doldurur."</p>

"200 BİN KİŞİLİK STADI DOLDURURLAR"

"Fenerbahçe'de taraftar gireni de çıkanı da alkışladı. Ben de alkışlıyorum Fenerbahçe'yi. Bugünkü performansına hayran kaldım. Pozisyon verdi ama Fenerbahçeliler için 200 bin kişilik stat olsun bu oyunla doldurur."

<p><strong>"BİR TEK DERBİLERDE ZORLANIR"</strong></p> <p>"Fenerbahçe derbiler ve Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında zorlanırsa zorlanır. Bu tür takımları karşısında bulduğu zaman rahat yener. Bugün belli bir dakikaya kadar Altay'ı görmedim oyunda."</p>

"BİR TEK DERBİLERDE ZORLANIR"

"Fenerbahçe derbiler ve Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında zorlanırsa zorlanır. Bu tür takımları karşısında bulduğu zaman rahat yener. Bugün belli bir dakikaya kadar Altay'ı görmedim oyunda."

<p><strong>"DURMADAN HÜCUM İSTİYOR"</strong></p> <p>"Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok."</p>

"DURMADAN HÜCUM İSTİYOR"

"Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok."

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