Jorge Jesus, Rıdvan Dilmen'in ağzını açık bıraktı: Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm
"BEN BU KADAR FARKLI BİR TEKNİK ADAM İLK DEFA GÖRDÜM"
"Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Crespo. İnanılmaz bir top oynadı. Jesus'un en önemli özellikleri. Ben bu kadar farklı bir teknik adamı ilk defa gördüm. Benzeri yok Jesus'un. Guardiolaya özenirsiniz bunun benzerini yapabilirsiniz. Bunda yok. Ne yapacaksın? Bu Fenerbahçe'yi bizim Fenerbahçe'mizdeki döneme getirmeye çalışıyor. Ama bu Fenerbahçe bizim dönemimizdekinden daha iyi."
"ALİ KOÇ İYİ İŞLER YAPTI"
"Fatih hocaya niye hala hoca deniyor? Oynattığı futbol hep heyecan vericidir. Ali Koç bu yıl çok doğru işler yaptı. Geçen senelere göre kıyaslamayı kendi yapacaktır. Benim fikrim Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır bu kadar birbirine denk oyuncuları, oyununun bu kadar iştahlı olduğunu görmemiştim."
"DURMADAN HÜCUM İSTİYOR"
"Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok."
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