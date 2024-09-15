Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2024 Pazar, 10:38
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

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