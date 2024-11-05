Liverpool - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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