Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 11:50
Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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