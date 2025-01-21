Liverpool - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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