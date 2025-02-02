Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 12:39
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.

Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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