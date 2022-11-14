Miguel Crespo, A Milli Takım forması giyecek mi? Stefan Kuntz açık kapı bıraktı
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli Miguel Crespo'nun A Milli Futbol Takımı'nda oynaması gündeme geldi.
26 yaşındaki futbolcu, "Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim. Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.
KUNT'TAN 'CRESPO' AÇIKLAMASI
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Tivibu Spor'a konuşan Alman çalıştırıcı, "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli taraftarların oylarıyla son iki ayın futbolcusu seçilen Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
ARDA GÜLER YORUMU
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük beklentiler içerisinde olduğu Arda Güler'in Milli Takım kadrosuna seçilmesini yorumlayan tecrübeli teknik direktör, "Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi" diye konuştu.
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