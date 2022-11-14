Miguel Crespo, A Milli Takım forması giyecek mi? Stefan Kuntz açık kapı bıraktı

ARDA GÜLER YORUMU

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük beklentiler içerisinde olduğu Arda Güler'in Milli Takım kadrosuna seçilmesini yorumlayan tecrübeli teknik direktör, "Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi" diye konuştu.