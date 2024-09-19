Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 11:41
Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Allard Lindhout'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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