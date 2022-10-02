Muhammed Ali'yi yenmişti: Efsane boksör Antonio Inoki yaşamını yitirdi
“YÜZYILIN MAÇI”NDA MUHAMMED ALİ’Yİ YENDİ
Haber Global'de yer alan habere göre, Inoki, 1960’larda Japonya’nın profesyonel güreş alanında en büyük isimlerinden biri oldu. 1976’da Tokyo’da “yüzyılın maçı” olarak adlandırılan güreşçi-boksör maçında dünya ağır siklet şampiyonu Muhammed Ali’yi yenerek ün kazandı.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...