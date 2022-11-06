Nihat Kahveci derbiyi yorumladı: 'Ismael döneminde bunlar olmuyordu'

"CENK OLMASA KALEYE GİDEMEYECEKSİN"

"Ne olursa olsun, Beşiktaş bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar kötü bir performans göstermemeli. Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin. Maç 2-2'ye de gelebilirdi ancak bu, Beşiktaş'ın iyi olduğu anlamına gelmez. Galatasaray maçı hak etti."