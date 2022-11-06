Nihat Kahveci derbiyi yorumladı: 'Ismael döneminde bunlar olmuyordu'
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"GALATASARAY HAK ETTİ"
"Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar daha iyi organize olan takım Galatasaray'dı. Icardi bir dünya yıldızı. Bu kadar az topla buluşup bu kadar etkili oynamak hayret verici. Sahada yoktu dersin, hat-trick yapıyordu neredeyse."
"BEŞİKTAŞ BÜYÜK YARA ALDI"
"Riski alan maçı kazandı. Galatasaray, 'Yarışta ben de varım' dedi. Beşiktaş için ise şampiyonluk yolunda özellikle bu oyunla ve puan durumu ile büyük bir yara aldığını söyleyebilirim."
"TAYFUR SAÇIYLA UĞRAŞMAKTAN..."
"Rosier kariyerinin en kötü maçını oynadı, Tayyip Talha ilk defa bu kadar kötü göründü, Tayfur saçını başını düzeltmekten defansı hücumu unuttu. Böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. O saçlarını ya iyi bağla ya kes ya da bırak sallansın."
"ISMAEL DÖNEMİNDEN DAHA DAĞINIK"
"Bugün Valerien Ismael döneminden daha dağınık bir Beşiktaş gördüm. Galatasaray daha maçın başında 5 korner attı. Sen bu şekilde nasıl derbiyi kazanacaksın? İkinci golde Oliveira'yı bırakıyorsun ki orta açsın. Galatasaray sonuna kadar hak etti galibiyeti."
"CENK OLMASA KALEYE GİDEMEYECEKSİN"
"Ne olursa olsun, Beşiktaş bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar kötü bir performans göstermemeli. Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin. Maç 2-2'ye de gelebilirdi ancak bu, Beşiktaş'ın iyi olduğu anlamına gelmez. Galatasaray maçı hak etti."
"HEP SALİH ÇIKIYOR OYUNDAN"
"Değişikliklerden sonra çift forvete döndü Şenol hoca, normal. Ancak hep Salih çıkıyor oyundan çıkıyor. Josef sahada yürüyor, yine Salih çıkıyor."
"BU JOSEF'İ KİMSE GÖRMÜYOR MU?"
"Josef, Ankaragücü maçından bu yana yok. Yok ama kimse göremiyor bunu. Futboldan anlayan herkes bunu görüyor ancak o kulübeye gelen hocalar göremiyor. Kafası sahada değil, çok belli."
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