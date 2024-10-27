Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 12:07
Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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