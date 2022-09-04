Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsınız

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 09:21
<p>Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 yendi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 yendi.

<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarından mücadeleyi değerlendirdi.</p> <p>İşte Dilmen'in yorumları....</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarından mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları....

<p><strong>"KADROYU ÇEVİR ÇEVİR OYNA"</strong></p> <p>"Geçen hafta Fenerbahçe uyksuzluğa dayanıp 1 hafta top oynasa kazanamazdı. Bugün de 1 hafta oynasa kaybetmezdi. Ali Bey ve yönetimi hocaya öyle bir kadro verdi ki; çevir çevir oyna!"</p>

"KADROYU ÇEVİR ÇEVİR OYNA"

"Geçen hafta Fenerbahçe uyksuzluğa dayanıp 1 hafta top oynasa kazanamazdı. Bugün de 1 hafta oynasa kaybetmezdi. Ali Bey ve yönetimi hocaya öyle bir kadro verdi ki; çevir çevir oyna!"

<p><strong>"TOP RAKİPTEYKEN MÜKEMMEL OYNADILAR"</strong></p> <p>"Çok geniş kadroları yönetmek kolay değildir. Bugün Fenerbahçe top rakipteyken mükemmel oynadı ancak top ayağındayken de daha fazla pozisyona girebilirdi."</p>

"TOP RAKİPTEYKEN MÜKEMMEL OYNADILAR"

"Çok geniş kadroları yönetmek kolay değildir. Bugün Fenerbahçe top rakipteyken mükemmel oynadı ancak top ayağındayken de daha fazla pozisyona girebilirdi."

<p><strong>"BENCE HOCANIN ÜÇLÜYE GEÇME SEBEBİ..."</strong></p> <p>"Bence hocanın üçlü savunmaya geçme sebeplerinden biri; Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması. O varken savunma daha çok güven veriyordu. Diğer bir sebep de bek oyuncularının bu dizilişe daha uygun olması."</p>

"BENCE HOCANIN ÜÇLÜYE GEÇME SEBEBİ..."

"Bence hocanın üçlü savunmaya geçme sebeplerinden biri; Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması. O varken savunma daha çok güven veriyordu. Diğer bir sebep de bek oyuncularının bu dizilişe daha uygun olması."

<p>"Fenerbahçe üçlü oynadığı sürece sol önde oynayan oyuncu hep forveti ikileyecektir. Bugün King bunu yaptı, döndüğünde Valencia da yapacaktır."</p>

"Fenerbahçe üçlü oynadığı sürece sol önde oynayan oyuncu hep forveti ikileyecektir. Bugün King bunu yaptı, döndüğünde Valencia da yapacaktır."

<p><strong>"BEŞİKTAŞ'IN İLK 45'LERDE OYNADIĞI OYUN..."</strong></p> <p>"Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilk 45'lerde oynadığı oyunu 90 dakikaya yaymak istiyor. Bunu yaparken de kadronun genişliğini kullanıyor hoca."</p>

"BEŞİKTAŞ'IN İLK 45'LERDE OYNADIĞI OYUN..."

"Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilk 45'lerde oynadığı oyunu 90 dakikaya yaymak istiyor. Bunu yaparken de kadronun genişliğini kullanıyor hoca."

<p><strong>"WEGHORST'U TERCİH EDERDİM"</strong></p> <p>"Bana bu yıl hangi forveti istersin diye sorulsa Wout Weghorst'u söylerdim. Fenerbahçe'nin yazın Batshuayi'ye ihtiyacı vardı ancak bugün çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."</p>

"WEGHORST'U TERCİH EDERDİM"

"Bana bu yıl hangi forveti istersin diye sorulsa Wout Weghorst'u söylerdim. Fenerbahçe'nin yazın Batshuayi'ye ihtiyacı vardı ancak bugün çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."

<p><strong>"ONA KAPRİS YAPAMAZSINIZ"</strong></p> <p>"Jorge Jesus hakkında bu maçta önce Çağdaş Atan'ın ve önceki günlerde Nuri Şahin'in söylediği sözlere bakın. Normalde bu kadar geniş kadroda oynamayan oyuncular kapris yapar. Ancak Jesus'a kapris ya-pa-maz-sı-nız!"</p>

"ONA KAPRİS YAPAMAZSINIZ"

"Jorge Jesus hakkında bu maçta önce Çağdaş Atan'ın ve önceki günlerde Nuri Şahin'in söylediği sözlere bakın. Normalde bu kadar geniş kadroda oynamayan oyuncular kapris yapar. Ancak Jesus'a kapris ya-pa-maz-sı-nız!"

<p><strong>MICHY BATSHUAYI YORUMU</strong></p> <p>"Ben geçtiğimiz sezon 'Beşiktaş almıyorsa Batshuayi'yi Fenerbahçe'ye alırım' demiştim. Ancak ben onu söylediğim gün ne King vardı kadroda ne de Pedro. Hocanın üçlü sisteminde öndeki ikili sürekli değişecektir. Kiev maçında Batshuayi oynarsa şaşırmam mesela."</p>

MICHY BATSHUAYI YORUMU

"Ben geçtiğimiz sezon 'Beşiktaş almıyorsa Batshuayi'yi Fenerbahçe'ye alırım' demiştim. Ancak ben onu söylediğim gün ne King vardı kadroda ne de Pedro. Hocanın üçlü sisteminde öndeki ikili sürekli değişecektir. Kiev maçında Batshuayi oynarsa şaşırmam mesela."

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