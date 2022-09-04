Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsınız

"BENCE HOCANIN ÜÇLÜYE GEÇME SEBEBİ..."

"Bence hocanın üçlü savunmaya geçme sebeplerinden biri; Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması. O varken savunma daha çok güven veriyordu. Diğer bir sebep de bek oyuncularının bu dizilişe daha uygun olması."