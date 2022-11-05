Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: 'Tarihi fark olabilirdi'
Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"7-8 NET POZİSYONU VAR"
"90 dakikaya baktığımız zaman Galatasaray'ın 7-8 tane net pozisyonu var. Puan kaybetse psikolojik olarak sıkıntı olabilirdi bu oyundan sonra. İlk yarı sonunda Mertens'i çıkarmalı demiştim ama iyi ki beni dinlememiş. Muazzam oynadı gerçekten."
"ŞENOL GÜNEŞ, GALATASARAY'A YARDIM ETTİ"
"Şenol Güneş, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyununa katkı sağladı taktik olarak. Ancak Galatasaray puan kaybetse gerçekten yazık olurdu. Beşiktaş'ta Masuaku'nun olmaması bütün dengeleri alt üst etti. Umut Meraş hiç hazır bir görüntü vermedi."
"ICARDI VE MERTENS..."
"Şenol Güneş'in 2-1'den sonra fazla risk aldığını düşünüyorum. Maç 5-1'e gidebilirdi. Icardi, bu işleri yapabilirse fizik açığını kapatacaktır, usta işi gol vuruşları yaptı gerçekten. Keza Mertens de öyle, resital yaptı ikinci yarıda..."
"BU FİKSTÜR HOCA KOVDURUR"
"Icardi ve Mertens'in yanı sıra Rashica'nın da formayı aldığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray o kadar zorlu bir fikstürden geçti ki teknik direktör kovdurur bu maçlar. Ona rağmen yukarı sıralardan kopmadı."
"SEZON BAŞINDAKİ MAÇLAR ÖNEMLİ"
"Galatasaray'ın sezon başında son dakikalarda kazandığı maçlar. Lige ara verildiğinde Fenerbahçe evinde 8 maç oynamış olacak, Galatasaray 5. O yüzden bu puan farkları yüksek diyemeyiz."
"KIRILMA MAÇIYDI"
"Galatasaray, 1 maç eksiği ile Beşiktaş'ın önüne geçti. Kırılma maçıydı Galatasaray için. O yüzden bugün alınan sonucun yanında gösterilen performansın da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
"KADRO DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"
"Tayyip Talha tecrübesiz bir stoper henüz. 50 bin kişinin önünde, karşısında da Mauro Icardi gibi bir yıldız varken biraz açık vermesi normal. Umut Meraş yerine de sol bekte Tayfur Bingöl başlayabilirdi."
"ÇOK FAZLA RİSK ALDI"
"Rakibinizde Kerem, Mertens, Rashica, Icardi gibi oyuncular sahadayken hem Cenk hem Weghorst hem de Muleka'yı oyunda tutmak bence biraz fazla riskli bir hareketti. Bu oyuncuların hepsi direkt olarak santrfor. Bir de yanlarında Redmond var. Oyunun sonlarında 2-2'yi bulma şansı geldi ama Galatasaray maçı sonuna kadar hak etti."
"YERLİ KALİTELERİ ZAYIF"
"Beşiktaş, Josef de Souza ceza yedikten sonra oyuncuyu geri kazanamadı. Beşiktaş'ın yerli kalitesi zayıf, Galatasaray'ın yeterli değil. Fenerbahçe'nin geniş kadrosu sayesinde eli rahat bu konuda. Keza Başakşehir de geniş kadroya sahip."
Video Haberler
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Sergen Yalçın için büyük iddia!
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Ülkede büyük yangın, çok sayıda ölü var!
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- Douglas McGrath kimdir?
- Deniz Gezmiş’in banka memuru öldü!
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası