Rıdvan Dilmen'den flaş Başakşehir - Galatasaray yorumu! 'Herhalde onu döverdik...'
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Spor yazarları mücadeleyi şöyle değerlendirdi:
"KAFASINDA MAÇI KAZANMIŞTI"
Uğur Meleke - Hürriyet: "Maç öncesi saat 19.30 sularında her iki teknik adam maçla ilgili düşüncelerini söylediler. Eğer izlediyseniz zaten Okan Hoca’nın adeta kelime kelime maçta yaşanacakları anlattığını fark etmişsinizdir. Okan Buruk maça ve rakibine bence mükemmel hazırlanmış. Dünkü müsabakayı tarihi bir farkla galip bitirdiği saat 21.50 sularında resmileşmiş olsa da, bence 19.30’da kafasında kazanmıştı maçı. Torreira takımının kalbi. İcardi mükemmel futbolunu Guti’vari muhteşem asistiyle taçlandırdı. Oliveira iki haftada iki büyük maçta üç gole direkt katkı yaptı. Ancak esas parantezi Kerem için açmak gerek. Kerem’de olağanüstü bir toparlanma var."
"OKAN BURUK'A HELAL OLSUN"
Osman Şenher - Milliyet: "Okan Buruk’a hakikaten helal olsun. Dişiyle, tırnağıyla kazıyarak bir sürü problemlerle uğraşarak sonunda kazandı, Galatasaray’ı takım yaptı. Galatasaray çok eleştirildi. Futbolcuları, hocaları, Icardi yerden yere vuruldu. Bu eleştirileri yapanlar acaba bu maçtan sonra ne konuşacaklar? Bu takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesini çok isterdim. Mutlaka iyi bir yere gelirlerdi. Bir daha böyle iyi niyetli, profesyonel yıldızları bir arada bulmak kolay bir iş değil."
"GUTI BİLE ŞAŞIRMIŞTIR"
Nihat Kahveci: "Bireysel olarak inanılmaz performanslar gördük. Oyuna girenlerin katkısı ayrı. 88'den sonra 7. golden sonra bile baskı gördük. İnanılmaz şeyler izledik. Beşiktaş maçındaki 90 dakika ve bu maçtaki oyundan taraftar inanılmaz memnun. Mecburi şimdi ara var. Okan hoca için siyah veya beyaz gibi sezon başıyla geldikleri nokta Galatasaray'ın aldığı oyunculara isim olarak zaten bir şey demiyorduk ama bugün kendilerini gösterdiler. Icardı neden ben Inter'de oynadım, PSG gördüm o kadar dedirtti, Beşiktaş maçı ve sonrasında bu maçta. Twitter'da Guti neden TT'ye girdi Icardi'nin asistini görünce anlayacak, Guti de şaşırmıştır şimdi."
"DÖVERDİK HERHALDE ONU"
Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce birisi gelse dese ki skorlar böyle böyle olacak diye, döverdik herhalde onu. Galatasaray'a karşıyı bırak 11'e 11 bitmiş maç ve Başakşehir 7 gol yemiş. Acayip şeyler oldu. Galatasaray'ın sezon başı oynadığı futbolu düşünelim ve son 3 maçını düşünelim. İyi kadro ve iyi teknik direktör geldi bu takımın başına. Okan hoca çok çok mutludur. Beşiktaş'la oynayıp arkasında Başakşehir'e karşı 6 puanını alıyorsun. Üzerinden büyük bir yük kalktı. İnsanlar her şeyden ders almalı, Emre hoca için de geçerli. En net 11'inle çıkman lazım böyle maçlara. Rotasyonda kararsız kaldığını görüyorum Emre hocanın."
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