Rıdvan Dilmen'den flaş Okan Buruk yorumu: Kötü gidersem Fatih Terim gelir mi diye düşünüyordur

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 09:26
<p>Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.</p> <p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:</p>

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

<p><strong>"YERİM GARANTİ DEĞİL DİYOR"</strong></p> <p>"Okan Buruk sanki 'Yerim garanti değil' psikolojisine girmiş gibi. Çok tedirgin duruyor saha kenarında. Açık konuşalım; işler kötü giderse Fatih Terim orada duruyor. Bu tedirginliği yaşaması normal. Okan Hoca düşünüyordur kötü gidersem Fatih Terim gelir mi diye."</p>

"YERİM GARANTİ DEĞİL DİYOR"

"Okan Buruk sanki 'Yerim garanti değil' psikolojisine girmiş gibi. Çok tedirgin duruyor saha kenarında. Açık konuşalım; işler kötü giderse Fatih Terim orada duruyor. Bu tedirginliği yaşaması normal. Okan Hoca düşünüyordur kötü gidersem Fatih Terim gelir mi diye."

<p><strong>"BOEY FIRSATI İYİ KULLANIYOR"</strong></p> <p>"Omar sezona iyi başlasa, Dubois sakatlanmasa belki de Boey şu anda takımda değildi. Futbol fırsatlar oyunudur ve Sacha Boey de fırsatını çok iyi kullanıyor."</p>

"BOEY FIRSATI İYİ KULLANIYOR"

"Omar sezona iyi başlasa, Dubois sakatlanmasa belki de Boey şu anda takımda değildi. Futbol fırsatlar oyunudur ve Sacha Boey de fırsatını çok iyi kullanıyor."

<p><strong>"KEREM, TOPU ZORA SOKUYOR"</strong></p> <p>"Kerem'e bir tavsiye vereyim; kendini göstermeye ihtiyacın yok. Topu sürekli zora sokmana gerek yok. Önün doluysa ver geriye, yine topu ileri süreceğin an gelecek."</p>

"KEREM, TOPU ZORA SOKUYOR"

"Kerem'e bir tavsiye vereyim; kendini göstermeye ihtiyacın yok. Topu sürekli zora sokmana gerek yok. Önün doluysa ver geriye, yine topu ileri süreceğin an gelecek."

<p><strong>"YERLİ HAMLELER YAPILABİLİR"</strong></p> <p>"Gerçekçi olmak gerekiyor; Galatasaray'ın, Fenerbahçe gibi çevir çevir oyna bir kadrosu yok. Avrupa'da olmadıkları için o kadar geniş kadroya ihtiyaçları olmayabilir ancak yerli konusunda elinizi rahatlatacak hamleler yapabilirsiniz."</p>

"YERLİ HAMLELER YAPILABİLİR"

"Gerçekçi olmak gerekiyor; Galatasaray'ın, Fenerbahçe gibi çevir çevir oyna bir kadrosu yok. Avrupa'da olmadıkları için o kadar geniş kadroya ihtiyaçları olmayabilir ancak yerli konusunda elinizi rahatlatacak hamleler yapabilirsiniz."

<p><strong>"LİGİN SONU BÖYLE ŞEKİLLENİR"</strong></p> <p>"Ligin sonunda ilk 7 sırada şu anda olduğu gibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor'un olacağını düşünüyorum. 4 büyüklerin ve hatta Başakşehir'in de mayısın ilk haftasında şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum."</p>

"LİGİN SONU BÖYLE ŞEKİLLENİR"

"Ligin sonunda ilk 7 sırada şu anda olduğu gibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor'un olacağını düşünüyorum. 4 büyüklerin ve hatta Başakşehir'in de mayısın ilk haftasında şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum."

<p><strong>"ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN İKİNCİ SARI KARTI ÇOK AĞIR GÖRÜNÜYOR"</strong></p> <p>"Kerem gol atınca iyi oynadı diyeceğiz. Ama seyirciye karşı da güvenini kaybetmiş. Yapabileceği şeyleri de yapamıyor. Bu tarz oyuncuların yapacağı en iyi şey çok basit oynamak. Çok top kaybetti Kerem. Kendisine güveni içinde bu önemli. Okan hoca hakeme itiraz ediyor telaşlı görünüyor. Oyuncuyu da etkiliyor taraftarı da geriyor. Ben maçın kilit oyuncularının Yunus ve Oliviera olarak görüyorum. Oyunu bu ikiliden birisi getirebilir. Mertens'in rakibin dengesini bozmak için sağa doğru gitmesi gerekiyor. Sarı kartın birinin ucuz olduğunu düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Artık hakemler çok ucuz kart gösteriyorlar. İkinci kartı çok ağır görünüyor. Hatta ilk sarı kartında öyle. Maçı bundan sonra hakem belirleyecek."</p>

"ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN İKİNCİ SARI KARTI ÇOK AĞIR GÖRÜNÜYOR"

"Kerem gol atınca iyi oynadı diyeceğiz. Ama seyirciye karşı da güvenini kaybetmiş. Yapabileceği şeyleri de yapamıyor. Bu tarz oyuncuların yapacağı en iyi şey çok basit oynamak. Çok top kaybetti Kerem. Kendisine güveni içinde bu önemli. Okan hoca hakeme itiraz ediyor telaşlı görünüyor. Oyuncuyu da etkiliyor taraftarı da geriyor. Ben maçın kilit oyuncularının Yunus ve Oliviera olarak görüyorum. Oyunu bu ikiliden birisi getirebilir. Mertens'in rakibin dengesini bozmak için sağa doğru gitmesi gerekiyor. Sarı kartın birinin ucuz olduğunu düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Artık hakemler çok ucuz kart gösteriyorlar. İkinci kartı çok ağır görünüyor. Hatta ilk sarı kartında öyle. Maçı bundan sonra hakem belirleyecek."

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