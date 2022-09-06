Rıdvan Dilmen'den flaş Okan Buruk yorumu: Kötü gidersem Fatih Terim gelir mi diye düşünüyordur

"ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN İKİNCİ SARI KARTI ÇOK AĞIR GÖRÜNÜYOR"

"Kerem gol atınca iyi oynadı diyeceğiz. Ama seyirciye karşı da güvenini kaybetmiş. Yapabileceği şeyleri de yapamıyor. Bu tarz oyuncuların yapacağı en iyi şey çok basit oynamak. Çok top kaybetti Kerem. Kendisine güveni içinde bu önemli. Okan hoca hakeme itiraz ediyor telaşlı görünüyor. Oyuncuyu da etkiliyor taraftarı da geriyor. Ben maçın kilit oyuncularının Yunus ve Oliviera olarak görüyorum. Oyunu bu ikiliden birisi getirebilir. Mertens'in rakibin dengesini bozmak için sağa doğru gitmesi gerekiyor. Sarı kartın birinin ucuz olduğunu düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Artık hakemler çok ucuz kart gösteriyorlar. İkinci kartı çok ağır görünüyor. Hatta ilk sarı kartında öyle. Maçı bundan sonra hakem belirleyecek."