Rıdvan Dilmen'den flaş Valerien Ismael - Jorge Jesus kıyaslaması!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi TV8,5 ekranlarında yorumladı.
İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...
TARAFTAR BASKISIYLA OYUNCU DEĞİŞTİRDİ"
"Maçın kırılma anı Bardhi'nin pozisyonuydu. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği taraftarın baskısıyla oldu. Bu çok acı bir şey. Bu yıl Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında sosyal medyanın takım kurgularında çok etkili olduğunu görüyoruz. Milli takımda da görüyoruz bunu. Okan Hoca da eleştiriliyor bu konuda. Hem idare edeceksiniz hem de yöneteceksiniz. 24 farklı karaktere antrenörlük yapıyorsunuz."
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI KAZANDI"
"Kazanan haklıdır. Taraftar kazandı. Ismael Çarşı değişiklik yaptı. Taraftarın oyuncu değişikliği istemeye hakkı vardır. Ama bu yüzden oyuncu değiştiğini gördük. Ceyhun ve Ahmet beyin demeçlerinin Ismael'i endişelendirdiği görülüyor."
"ÖNÜNE GEÇİLMEYECEK BİR YOLA GİRDİ"
"Valerien Ismael artık önüne geçilmeyecek bir yola girdi. Seyirci oyuncu değişikliğine rağmen Trabzonspor takımı 4 5 dakika pas yaptı. Beşiktaş taraftarının gardı düştü. Bugün iki takım birer puanla ayrılırken bu sonuç diğer şampiyonluk adaylarına yaradı."
"TRABZON İÇİN KAYIP DEĞİL"
"N'Koudou etkili, Larsen'in içinden dışından geçti ama bir tane atağı sonuçlandıramadı. Bugün iki takım birer puan alırken Trabzonspor için kayıp değildir. Ama Beşiktaş için bir kayıptır, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına geldi ve siyah beyazlılar hiçbir maçı kazanamadı."
"ISMAEL, JESUS'UN ÖNÜNDE"
"Büyük takım olmak önemlidir. Rakibine oyununu kabul ettirmek de önemlidir. Beşiktaş Alanyaspor'a da Trabzonspor'a da aynı oyunu oynuyor. Taktiksel hiçbir değişikliği yok. Böyle bir şey olmaz. Futbol basit bir oyundur, zorlaştıran bizleriz. Eleştirdiğimiz Valerien Ismael, puan olarak çok övdüğümüz Jorge Jesus'un önünde. Fakat arada büyük bir liderlik farkı var ve muazzam bir kadro derinliği farkı var. Sisteme göre oyuncu, oyuncuya göre sistem felsefesi uygulanmalı. Beşiktaş sezonu üçlü bitirip dörtlü transferi yapmadı. Sonra dörtlüye dönünce dörtlü transferi yaptı. Burada bir planlama eksikliği var."
"SKORA GÖRE TEMPO AYARLAYAMIYOR"
"Beşiktaş'a bakıyorsun skora göre temposunu ayarlayamıyor. İlk dakikalarda çok iyi oynayan takım bir anda düşüyor. Fiziksel olabilir mi diyorsun ama ben Valerien Ismael'in iyi bir çalıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Fizik anlamda sorun yok. Taktiksel sıkıntı var. Beşiktaş bu stoperlerle şampiyon olamaz."
"YUSUF FUTBOLDAN KOPMUŞ"
"Küçük hatalarına rağmen ben Ali Şansalan'ın müthiş bir maç yönettiğini düşünüyorum. Kırmızı karttan önce net bir faul vardı. Trabzonspor'un lehine verilmesi gereken. Ondan sonra dönünce Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı mental olarak futboldan kopmuş durumda. Oyuna girdi sistem arızalandı. Sinirlendi ve gidip faul yaptı. Kırmızıyı görünce eski Yusuf oldu. Çıkarken taraftardan özür diledi."
"1 PUAN İÇİN SEVİNMELİ"
"Trabzonspor takımı buradan aldığı bir puan için sevinmeli. Valerien Ismael'in oyun içindeki tercihleri sıkıntı yaratıyor. Teknik direktörlük artık detay gerektiriyor. Rakip analizleri önemli."
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