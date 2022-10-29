Rıdvan Dilmen'den olay sözler: 'İlla kırmızı vermek zorunda değil'
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 2-0 yendiği maçı TV8,5'ta değerlendirdi.
"G.SARAY'IN İHTİYACI VARDI"
"Galatasaray'ın buna ihtiyacı vardı. Viviano'nun 6-7'ye gidecek maçı tek başına bu skorda tuttğunu görüyoruz. Karagümrük savunma da yapamadı. Galatasaray bu sezon belki de en fazla rakip ceza sahasına girdiği maçı oynadı.İlk kez oynayan sol bek gol attı. Uzun süre sonra 11'de oynadı gerçekten tebrik etmek lazım."
"MAÇTAN SONRA OYUNCULAR SEVİNMEDİ"
“11'e 10 oynamak farklı. Pozisyon fazla olmasa da Galatasaray üstün oynamaya başladı. Oyuncuların ve teknik direktörlerin üstünde baskı vardı. Maçtan sonra oyuncuların bir sevinci yoktu.”
"DURSUN ÖZBEK ONLARLA OTURMADI"
“TFF yöneticileri tribünde olduğu için Dursun Özbek'in onlarla oturmadığı haberi geldi. Bugünkü maçta hakemin çok ağır kararıyla maçın dengesini bozdu. O pozisyon bugünün şartıyla VAR'ın çağırmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum.”
"İLLA KIRMIZI VERMEK ZORUNDA DEĞİL"
“VAR'a çağrıldığınız için illa kırmızı vermek zorunda değilsiniz ama geçen haftanın baskısı vardı hakemin üzerinde. Galatasaray'ın geçen haftaki haklı serzenişini telafi eder gibi bir durum oldu.”
"HENÜZ ETKİLİ OLAMADILAR"
“Galatasaray'ın oynadığı oyun genel anlamda çok iyi değil. Bu kadronun geç olmasından dolayı. Galatasaray'da heyecanlandıran yıldız transferleri henüz etkili olamadılar.”
"ANTALYA KAMPI ŞART"
“Galatasaray'ın olağanüstü bir Antalya kampı geçirmesi lazım. Şu ana kadar hocanın da hatası var. Takım kesinlikle 90 dakikayı tamamlayamayacak bir durumda ki oyuncuları çıkarıyor.”
"HER ŞEYE RAĞMEN 3. SIRADA"
“Her şeye rağmen bir şekilde 3. sıraya gelen bir Galatasaray var. Bunun bu şekilde devam edebilmesi için oyuncuların formlarının yükselmesi lazım. Mertens gibi bir oyuncu henüz bir 90 dakika bitiremedi. Leo Dubois fizik olarak iyi değildi. Büyük kulüp olmak başka bir şeydir. Saha dışı faktörlerle fazla uğraşmadan oynamalılar.”
"MATA ÇOK FARKLI BİR OYUNCU"
“11'e 11 de olsa sabaha kadar da oynansa bu maçın 0-0 bitmeyeceği belliydi. Galatasaray Juan Mata'yı fizik olarak hazırlarsa çok farklı bir oyuncu.”
"PLANLAMA HATASI YAPILDI"
“Galatasaray'da planlama hatalı yapıldı. Okan Buruk adı geçtikten 3 hafta sonra geldi. Bir başka sıkıntı oyuncuların fit gelmemesiydi. Mata ve Mertens'in yaşları da çabuk toparlamalarını mümkün kılmıyor. Yerli transfer politikası da var. Bunların hepsine rağmen 3. sırada olması başarılı bir durum.”
"SIKI BİR DERBİ OLACAK"
“Önümüzdeki hafta sıkı bir derbi maçı olabilir. Fenerbahçe iki maçı İstanbul'da oynayacak. Derbide yaşanan herhangi bir puan kaybı Dünya Kupası arasına farklı bir tablo ile girilebilir.”
"BU ÖNEMLİ BİR GELİŞME"
“Hala transferleri form tutamamasına rağmen Galatasaray 21 puana ulaştı. Bugünkü maçın ikinci yarısı ve geçen hafta ilk yarıda iyi oynamaları sarı kırmızılılar için önemli bir gelişme.
"KEREM'İ CEZADAN DOLAYI ÇIKARMADI"
“Kerem'i bence sarı kart cezasından dolayı çıkarmamıştır. Belki Barış Alper'le de derbiye başlayabilir. Emre'nin performansı iyi iz bıraktı ama bugünkü şartlar o gün ile aynı olmayabilir.”
"YARDIMCIYI OKAN HOCA İSTEMEMİŞTİR"
“Okan hoca yeni gelen yardımcıyı istememiştir. Ama yönetim hocam bizim buna ihtiyacımız var demiştir. Okan Buruk'un taraftar ve yöneticiye ihtiyacı var. Her hafta ipte gitmemeli. Henüz çok güçlü değil Okan Buruk. Icardi tarzı oyuncuları yönetmek kolay değildir.”
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