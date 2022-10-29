Rıdvan Dilmen'den olay sözler: 'İlla kırmızı vermek zorunda değil'

"HER ŞEYE RAĞMEN 3. SIRADA"

“Her şeye rağmen bir şekilde 3. sıraya gelen bir Galatasaray var. Bunun bu şekilde devam edebilmesi için oyuncuların formlarının yükselmesi lazım. Mertens gibi bir oyuncu henüz bir 90 dakika bitiremedi. Leo Dubois fizik olarak iyi değildi. Büyük kulüp olmak başka bir şeydir. Saha dışı faktörlerle fazla uğraşmadan oynamalılar.”